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Бернли победил Кристал Пэлас благодаря голу защитника (Видео)

Бернли победил Кристал Пэлас благодаря голу защитника (Видео)
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео гола и обзор матча 32-го тура чемпионата Англии Кристал Пэлас - Бернли.

Вчера, 29 июня, соседи по турнирной таблице АПЛ Кристал Пэлас и Бернли сыграли матч 32-го тура. Исход встречи решил единственный гол защитника гостей Бена Ли. 

Ли удачно сыграл "на втором этаже" при розыгрыше "стандарта" и стал героем этого матча.

Кристал Пэлас - Бернли 0:1

Гол: Ми, 62.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Дэнн, Кэйхилл, ван Анхолт – Таунсенд (Майер, 77), Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Макартур, Заа – Айю.

Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Браунхилл, Вествуд, Корк (Лонг, 70), Питерс – Макнил, Выдра.

Предупреждения: Тарковски, Маккарти.

По итогам этого поединка Бернли поднялся на 8-ю строчку АПЛ (45 очков), Кристал Пэлас занимает 11-место (42 очка).

В следующем туре Бернли примет Шеффилд Юнайтед, а Кристал Пэлас отправится в гости к Лестеру.

Ранее новоиспеченный чемпион АПЛ Клопп назвал лучшего тренера мира.

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Все по теме:

АПЛ, ФК Кристал Пэлас, ФК Бернли.

Автор:

Телеграф
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