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Реакция УЕФА на вспышку коронавируса в Португалии, где будут доигрывать Лигу чемпионов

Реакция УЕФА на вспышку коронавируса в Португалии, где будут доигрывать Лигу чемпионов
09:51 Сегодня Телеграф championat.com
В Португалии планируют доиграть Лигу чемпионов.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о новой вспышке коронавирусной инфекции в Португалии. Несколько городов севернее Лиссабона, где собираются доиграть розыгрыш сезона Лиги чемпионов, будут закрыты на карантин из-за COVID-19. Также там запретят массовые мероприятия.

«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира. Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане В», — приводит слова Чеферина Daily Mail.

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Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.

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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол, Александер Чеферин.

Автор:

Телеграф
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