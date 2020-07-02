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Унаи Эмери может поработать в Италии

Унаи Эмери может поработать в Италии
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф championat.com
«Фиорентина» заинтересована в услугах Эмери.

Итальянская «Фиорентина» намерена пригласить на пост главного тренера испанского специалиста Унаи Эмери, сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира. По информации источника, итальянский клуб уже связался с представителями специалиста.

Напомним, что последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал». Испанец занимал пост главного тренера английского клуба с 2018 по 2019 год. В первом сезоне под руководством Унаи «ганнерз» заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

Испанский специалист также возглавлял «Валенсию», московский «Спартак», «Севилью», «Пари Сен-Жермен» и другие команды.

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«Фиорентина» после 29 туров в Серии А занимает 13-ю строчку в таблице. На данный момент команду возглавляет Джузеппе Якини.

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Все по теме:

Унаи Эмери, Серия А, ФК Фиорентина.

Автор:

Телеграф
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