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Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А

Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
02:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Команда Паулу Фонсеки потерпела второе поражение кряду.

«Рома» на своем поле сенсационно всухую проиграла «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии со счетом 0:2.

Авторами голов стали Кевин Лазанья и Илия Несторовски. В середине первого тайма римляне остались в меньшинстве после удаления Диего Перотти.

Чемпионат Италии. 29-й тур

«Рома» – «Удинезе» – 0:2
Голы: Лазанья, 12. Несторовски, 78.

Удаления: Перотти, 29. 

Отметим, что «Рома» проиграла второй матч подряд, команда Паулу Фонсеки находится на пятом месте в таблице Серии А. «Удинезе» победил впервые за последние десять туров и поднялся на 14-ю строчку.

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Удинезе, Новости футбола, Roma.

Автор:

Телеграф
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