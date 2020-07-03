Юрген Клопп о матче против "Ман Сити": "Нам не хватало подвижности"

Наставник "Ливерпуля" – о разгромном поражении от "Манчестер Сити".

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Этот матч был важен для нас? Я видел блестящее отношение. Соперник был быстрее, чем мы ожидали. Нам не хватало подвижности. Мы создали моменты, у нас были шансы забить, но мы не воспользовались ими. Нужно принять этот результат.

Если вы хотите написать историю, в которой мы якобы не были сосредоточены, то делайте это. Если вы спросите снова, отвечу, что мне понравилось отношение моей команды», - сказал Клопп.