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Экс-футболист Шахтера Бернард признался, что страдал от панических атак

Экс-футболист Шахтера Бернард признался, что страдал от панических атак
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф isport.ua
Бывший полузащитник Шахтера и нынешний игрок английского Эвертона Бернард рассказал, что на протяжении года посещал психолога из-за приступов панических атак.

"Я никогда не думал, что мне потребуется такой тип лечения", - приводит слова Бернарда BBC.

Лечение бразильцу очень помогло.

"После этого я вижу, насколько развился как человек, насколько это помогло мне в моей работе. Я стал сильнее во всех областях, теперь я намного позитивнее и увереннее".

Бернард не очень хочет вспоминать те тяжелые дни и доволен, что все это закончилось.

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"Были разные симптомы. Мне немного неудобно говорить об этом, поскольку это была сложная ситуация, но я рад, что справился с этим. Только люди, прошедшие через такую атаку, действительно понимают, каково это, насколько это сложно. Кроме того, насколько это страшно, так как это невероятно неожиданно".

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Эвертон, Футбол, Бернард.

Автор:

Телеграф
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