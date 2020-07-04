Экс-футболист Шахтера Бернард признался, что страдал от панических атак

Бывший полузащитник Шахтера и нынешний игрок английского Эвертона Бернард рассказал, что на протяжении года посещал психолога из-за приступов панических атак.

"Я никогда не думал, что мне потребуется такой тип лечения", - приводит слова Бернарда BBC.

Лечение бразильцу очень помогло.

"После этого я вижу, насколько развился как человек, насколько это помогло мне в моей работе. Я стал сильнее во всех областях, теперь я намного позитивнее и увереннее".

Бернард не очень хочет вспоминать те тяжелые дни и доволен, что все это закончилось.

"Были разные симптомы. Мне немного неудобно говорить об этом, поскольку это была сложная ситуация, но я рад, что справился с этим. Только люди, прошедшие через такую атаку, действительно понимают, каково это, насколько это сложно. Кроме того, насколько это страшно, так как это невероятно неожиданно".