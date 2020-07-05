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Левандовски эффектно забил свой 50-й гол в сезоне после паса Нойера

Левандовски эффектно забил свой 50-й гол в сезоне после паса Нойера
00:11 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Лучший сезон в карьере польского бомбардира.

“Бавария” выиграла Кубок Германии, обыграв в финале леверкузенский “Байер” со счетом 4:2. Два мяча “Баварии” забил лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.

Особенно примечательным получился первый гол поляка. Голевым пасом отметился Мануэль Нойер – вратарь “Баварии” точно выбил мяч на Левандовски, который решился на удар с дальней дистанции.

Этот гол стал для Левандовски 50-м за “Баварию” в сезоне, затем он забил еще 51-й гол. 34 гола в 31 матче Бундеслиги, Лига чемпионов – шесть матчей, 11 голов, в кубке Левандовски забил шесть голов в пяти поединках.

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Все по теме:

Бавария, Роберт Левандовски, Байер, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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