Левандовски эффектно забил свой 50-й гол в сезоне после паса Нойера

Лучший сезон в карьере польского бомбардира.

“Бавария” выиграла Кубок Германии, обыграв в финале леверкузенский “Байер” со счетом 4:2. Два мяча “Баварии” забил лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.

Особенно примечательным получился первый гол поляка. Голевым пасом отметился Мануэль Нойер – вратарь “Баварии” точно выбил мяч на Левандовски, который решился на удар с дальней дистанции.

Этот гол стал для Левандовски 50-м за “Баварию” в сезоне, затем он забил еще 51-й гол. 34 гола в 31 матче Бундеслиги, Лига чемпионов – шесть матчей, 11 голов, в кубке Левандовски забил шесть голов в пяти поединках.