Гранада – Валенсия: видео голов и обзор матча

В 34-м туре испанской Примеры Валенсия и Гранада сыграли в результативную ничью 2:2.
Летучие мыши упустили победу на последних минутах матча.
Напомним, у Валенсии в этом сезоне уже сменился второй тренер.
Команды Валенсия и Гранада - соседи в турнирной таблице. Валенсийцы опережают Гранаду лишь по личным встречам.
Обзор матча
Гранада – Валенсия 2:2
Голы: Фернандес, 61 (с пенальти), Вико, 86 – М. Вальехо, 63, Гедеш, 68
Гранада: Руй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Нева (Жил Диаш, 83), Херман Санчес (Х. Вальехо, 83), Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Мачис, Дуарте, Сольдадо, Фернандес
Валенсия: Силлессен, Коста (Герреро, 46), Паулиста, Мангаля, Васс, Черышев (Гедеш, 66), Коклен, Солер, Парехо (Кондогбия, 87), М. Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81)
Предупреждения: Фулькье, Гедеш, Эррера, Васс.