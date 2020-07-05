Гранада – Валенсия: видео голов и обзор матча

Валенсия не сумела удержать победный счет на последних минутах матча.

В 34-м туре испанской Примеры Валенсия и Гранада сыграли в результативную ничью 2:2.

Летучие мыши упустили победу на последних минутах матча.

Напомним, у Валенсии в этом сезоне уже сменился второй тренер.

Команды Валенсия и Гранада - соседи в турнирной таблице. Валенсийцы опережают Гранаду лишь по личным встречам.

Обзор матча

Гранада – Валенсия 2:2

Голы: Фернандес, 61 (с пенальти), Вико, 86 – М. Вальехо, 63, Гедеш, 68

Гранада: Руй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Нева (Жил Диаш, 83), Херман Санчес (Х. Вальехо, 83), Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Мачис, Дуарте, Сольдадо, Фернандес

Валенсия: Силлессен, Коста (Герреро, 46), Паулиста, Мангаля, Васс, Черышев (Гедеш, 66), Коклен, Солер, Парехо (Кондогбия, 87), М. Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81)

Предупреждения: Фулькье, Гедеш, Эррера, Васс.