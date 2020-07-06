Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)

Наполи вырвал победу у Ромы

Наполи вырвал победу у Ромы
03:41 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Генрих Мхитарян тоже отличился в матче грандов в 30-м туре Серии A.

5 июля в чемпионате Италии прошли матчи 30-го тура. Интересным оказался вечерним матч грандов.

«Наполи» победил «Рому» (2:1) за счет голов Хосе Кальехона и Лоренцо Инсинье. У гостей отличился экс-форвард «Шахтера» Генрих Мхитарян.

Вверху турнирной таблицы Серии A находятся: «Ювентус» (75), «Лацио» (68), «Интер» (64), «Аталанта» (63), «Рома»и «Наполи» (по 48), «Милан» (46).

«Наполи» – «Рома» – 2:1

Голы: Кальехон, 55, Инсинье, 82 – Мхитарян, 60.

«Наполи»: Мерет, Манолас (Максимович, 63), Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Лоботка, 70), Руис (Эльмас, 86), Кальехон (Лосано, 70), Инсинье, Милик (Мертенс, 63).

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг (Фасио, 30), Спинаццола, Дзаппакоста, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Кристанте, 76), Джеко, Клайверт (Дзаньоло, 66).

Предупреждения: Демме, 7. Пеллегрини, 9. Кулибали, 48. Манчини, 65. Верету, 75. Кристанте, 80.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наполи, Новости футбола, Roma.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ляп Зинченко привел к голу в ворота МС с центра поля (Видео)
02 Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
03 Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
04 Манчестер Сити отметил годовщину Зинченко в клубе забавным роликом (Видео)
05 Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь