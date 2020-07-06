Дебютный гол Кертиса Джонса в АПЛ - в обзоре матча Ливерпуль - Астон Вилла (Видео)

Вчера, 5 июля, чемпион английской Премьер-лиги Ливерпуль принимал одного из претендентом на вылет бирмингемскую Астон Виллу. Игра, проходившая на стадионе "Эндфилд", завершилась со счетом 2:0.
Оба гола были забиты во второй половине встречи. На 71-й минуте матча Садио Мане мощно пробил под перекладину и заставил капитулировать кипера гостей. За минуту до конца основного времени полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс после скидки Салаха забил свой дебютный гол в Премьер-лиге.
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Голы: Мане, 71, Джонс, 89
Видеообзор матча Ливерпуль - Астон Вилла:
Таким образом, Ливерпуль реабилитировался за болезненное поражение от Манчестер Сити в прошлом туре и набрал 89 очков. Астон Вилла, в свою очередь, с 27 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
В следующем туре мерсисайдцы отправятся в гости к Брайтону (08.07.20), а бирмингемцы примут Манчестер Юнайтед (09.07.20).