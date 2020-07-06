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Дебютный гол Кертиса Джонса в АПЛ - в обзоре матча Ливерпуль - Астон Вилла (Видео)

Дебютный гол Кертиса Джонса в АПЛ - в обзоре матча Ливерпуль - Астон Вилла (Видео)
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Англии Ливерпуль - Астон Вилла.

Вчера, 5 июля, чемпион английской Премьер-лиги Ливерпуль принимал одного из претендентом на вылет бирмингемскую Астон Виллу. Игра, проходившая на стадионе "Эндфилд", завершилась со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во второй половине встречи. На 71-й минуте матча Садио Мане мощно пробил под перекладину и заставил капитулировать кипера гостей. За минуту до конца основного времени полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс после скидки Салаха забил свой дебютный гол в Премьер-лиге.

Ливерпуль - Астон Вилла 2:0

Голы: Мане, 71, Джонс, 89

Видеообзор матча Ливерпуль - Астон Вилла:

Таким образом, Ливерпуль реабилитировался за болезненное поражение от Манчестер Сити в прошлом туре и набрал 89 очков. Астон Вилла, в свою очередь, с 27 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре мерсисайдцы отправятся в гости к Брайтону (08.07.20), а бирмингемцы примут Манчестер Юнайтед (09.07.20).

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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