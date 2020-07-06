Во время матча с Пармой ограбили дом Рибери

Франк Рибери обнаружил следы кражи, вернувшись домой.

Вингер Фиорентины Франк Рибери стал жертвой ограбления минувшей ночью.

Футболист был на матче с Пармой, когда в его дом во Флоренции пробрались грабители. Следы кражи француз обнаружил по возвращении.

Как сообщает La Repubblica, ущерб все еще оценивается, но уже известно, что из дома пропали драгоценности и ценные предметы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рибери провел 15 матчей в Серии А, забив три гола и совершив два ассиста.

Ранее сообщалось, что француз пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом в Италии.