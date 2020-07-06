Лучшим игроком 29-го тура стал капитан Десны

Капитан черниговской "Десны" защитник Денис Фаворов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ).
Такое решение принял экспертный совет УПЛ, в которую вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, сообщает официальный сайт УПЛ.
По итогам голосования Фаворов опередил полузащитника донецкого "Шахтера" Алана Патрика.
Напомним, в 29-м туре Премьер-лиги "Десна" со счетом 5:1 разгромила ковалевский "Колос". Фаворов сделал дубль.