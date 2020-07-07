Смотрите до конца со включенной громкостью: Мораес показал, как учит сына играть в футбол (Видео)

33-летний нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес показал, как учит своего пятилетнего сына Иссака Луку Мародина играть в футбол вместе с дедом.
«Клянусь, я не хотел, но мне пришлось опубликовать это видео. Пожалуйста, смотрите до конца со включенной громкостью», — прокомментировал Мораес ролик в Instagram.
В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 31 матчей во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.
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Juro que não queria mas tive que postar esse vídeo. Assista até o fim por favor e com aumente volume! #vaitomarbanho #apelou #guerreiro