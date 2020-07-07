Смотрите до конца со включенной громкостью: Мораес показал, как учит сына играть в футбол (Видео)

Форвард «Шахтера» признался, что не хотел публиковать это видео.

33-летний нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес показал, как учит своего пятилетнего сына Иссака Луку Мародина играть в футбол вместе с дедом.

«Клянусь, я не хотел, но мне пришлось опубликовать это видео. Пожалуйста, смотрите до конца со включенной громкостью», — прокомментировал Мораес ролик в Instagram.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 31 матчей во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.