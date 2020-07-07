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В клубе Милевского подтвердили заражение футболистов коронавирусом

В клубе Милевского подтвердили заражение футболистов коронавирусом
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена
СМИ сообщали о 15 зараженных.

В Динамо-Брест подтвердили заражение футболистов коронавирусом, но не стали называть их точное число или фамилии.

В конце прошлой недели СМИ сообщали о 15 зараженных в клубе, из которых 10 — футболисты.

«Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине», — объяснили на сайте клуба.

«Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов».

В число зараженных предположительно вошли и три украинских легионера команды — защитник Евгений Хачериди, форвард Артем Милевский и полузащитник Александр Нойок.

Действующие чемпионы Беларуси сегодня занимают седьмое место в таблице Высшей лиги и отстают от лидера, солигорского Шахтера, на семь очков.

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Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Беларуси отказались от приостановки чемпионата. Матчи Высшей лиги продолжили проводить в присутствии зрителей.

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Все по теме:

Футбол, Коронавирус, ФК Динамо (Брест).

Автор:

Телеграф
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