Моуринью назвал виновника в конфликте матча Тотенхэм - Эвертон

Жозе Моуринью прокомментировал случившуюся на поле ссору.

В матче 33-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал на своем поле Эвертон. В конце впервой половины встречи игроки "шпор" Уго Льорис и Сон Хын Мин чуть не подрались прямо на поле.

Главный тренер команды Жозе Моуринью прокомментировал конфликт, который, по его словам, случился из-за него.

"Я критически высказывался о своих ребятах. Они недостаточно самокритично к себе относились. Я попросил их быть требовательнее друг к другу. Конфликт Сона и Льориса, возможно, стал следствием нашего общения. Поэтому винить нужно меня.

Сон - отличный парень. Его все любят, но капитан потребовал от него больше выкладываться на поле.

Для того, чтобы команды росла нужны сильные личности. Когда игроки показывают такую реакцию, у меня появляется уверенность", - цитирует Моуриньо BBC.