Забавный гол в матче Сельта - Атлетико (Видео)

Сельта отобрала очки у еще одного лидера испанской Примеры.

Быстрый гол на 1-й минуте от Мораты дал надежду команде Диего Симеоне на победу в матче 35-го тура Примеры с Сельтой.

В начале второго тайма Белтран (Сельта) в касание перекинул всю защиту Атлетико и голкипера - 1:1.

Таким образом, команда Атлетико потеряла очки в матче с Сельтой и теперь рискует опуститься на 4-ю строчку чемпоната, если Севилья одержит победу в следующем матче.

Обзор матча

Сельта — Атлетико 1:1

Голы: Белтран, 49 — Мората, 1

Сельта: Бланко (Вильяр, 81) — Мальо, Айду, Мурильо, Саенс, Оласа — Белтран, Йокушлу, Мендес (Рафинья, 60) — Аспас (Брадарич, 90+2), Смолов (Мина, 59)

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Хименес, Лоди (Санчес, 69) — Коке, Льоренте (Витоло, 68), Томас (Эррера, 68), Сауль — Корреа (Лемар, 73), Мората (Шапоньич, 88)

Предупреждения: Мендес, Саенс, Мурильо — Лоди, Хименес, Эррера