Руководство Эвертона заверило Анчелотти в хороших трансферах

Этим летом «Эвертон» планирует усилиться.

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ожидает, что в межсезонье клуб проведет масштабную трансферную кампанию.

«Руководство «Эвертона» меня заверило, что мы усилим состав. Придется ли для покупки новичков продавать игроков? Нет.

Нам нужны хорошие футболисты, и игроки, которых мы подпишем, будут хорошими. Не имеет значения, молодые они или возрастные, с опытом или без опыта.

Важно только то, что это будут хорошие футболисты. Имена, которые упоминаются в прессе, те же самые, которые звучали, когда я работал год назад в «Наполи»», - сказал Анчелотти.