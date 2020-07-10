Жозе Моуриньо о матче против Борнмута: "Нам не хватило резкости в атаке"

Главный тренер "Тоттенхэма" – о ничьей с "Борнмутом".

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал безголевую выездную ничью с «Борнмутом» (0:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

«В матче был важный момент с неназначенным пенальти на Кейне, но я не хочу больше говорить об этом. Мы были недостаточно хороши, а «Борнмут» удивил меня своей игрой. Это хороший результат для них, так что они получили то, чего хотели.

Нам не хватило резкости в атаке. Я внес изменения, и думаю, что они помогли улучшить игру во втором тайме, но мы не смогли забить», - сказал Моуриньо.