Болельщики назвали лучшего игрока Шахтера в июне

Марлос признан лучшим игроком "Шахтера" в июне.

Вингер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Марлос признан лучшим игроком команды в прошлом месяце.

Марлос набрал 3 565 голосов болельщиков, сообщает пресс-служба "горняков".

Второе место досталось Тете (953), далее расположились Тайсон (696) и Маркос Антонио (490).

Всего в опросе на официальных страницах клуба в соцсетях приняли участие 5 704 человека.

В июне 32-летний Марлос отметился дублями в ворота киевского "Динамо" (3:1) и черниговской "Десны" (3:2), а также результативной передачей в игре с ковалевским "Колосом" (1:0).