Пушечные удары Дини с пенальти - в обзоре матча Уотфорд - Ньюкасл (Видео)

Видео голов и обзор матча 35-го тура чемпионата Англии Уотфорд - Ньюкасл.

В субботу, 11 июля, борющийся за выживание в чемпионате Уотфорд в рамках матча 35-го тура английской Премьер-лиги принимал Ньюкасл. Встреча, проходившая на стадионе "Викаридж Роуд", завершилась со счетом 2:1.

Гости открыли счет первыми после розыгрыша углового: на 23-й минуте Гейл занес мяч в пустые ворота после скидки партнера головой.

Отквитаться и выйти вперед хозяева сумели благодаря двум спорным пенальти. Оба "приговора" реализовал Дини, дважды пробив мощно по центру.

Уотфорд - Ньюкасл 2:1

Голы: Дини, 52 (с пенальти), 82 (с пенальти) - Гейл, 23

Эта победа позволила Уотфорду (17-е место, 34 очка) оторваться от зоны вылета. Ньюкасл в турнирной таблице АПЛ занимает 13-е место с 43 очками.

В следующем туре Уотфорд в гостях сыграет с Вест Хэмом (17.07.20), который ранее камня на камне не оставил от Норвича, а Сороки примут Тоттенхэм (15.07.20).