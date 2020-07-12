Вулверхэмптон разгромил Эвертон

Вулверхэмптон обыграл на своем поле Эвертон со счетом 3:0. Голами в составе "волков" отличились Хименес, Дендонкер и Диогу Жота.
Вулверхэмптон – Эвертон 3:0
Голы: Хименес, 45 (пенальти), Дендонкер, 46, Диогу Жота 74.
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу –Боли, Коуди, Саисс – Доэрти, Рубен Невеш, Дендонкер, Кастро – Нету (Диогу Жота, 56), Хименес (Моутинью, 78), Поденсе (Траоре, 71).
Эвертон: Пикфорд – Динь, Мина (Коулмэн, 31), Кин, Бейнс (Брэнтуэйт, 46) – Уолкотт (Бернард, 56), Дэвис, Сигурдссон, Гордон (Ивоби, 56) – Ришарлисон (Кин, 63), Кэлверт-Льюин.
Предупреждения: Динь, Кин.