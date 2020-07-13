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Клопп рассказал, через сколько лет планирует покинуть Ливерпуль

Клопп рассказал, через сколько лет планирует покинуть Ливерпуль
05:30 Сегодня Телеграф sport.ua
Контракт наставника истекает в 2024-м году.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что может приостановить карьеру через четыре года.

«Четыре года в «Ливерпуле». После этого хочу ничего не делать в течение года. Возможно, впервые буду делать то, что хочу, что хотел сделать. Затем, возможно, буду тренировать клуб, сборную, или вообще ничего не буду делать. Но за пять лет в мире все может измениться», - сказал Клопп.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. В декабре специалист продлил контракт с красными до 2024 года.

Клопп привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов (2018/19) и чемпионате Англии (2019/20).

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Юрген Клопп, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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