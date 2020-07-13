Чигринский забил гол, его АЕК обыграл Панатинаикос

Счет открыл в начале встречи украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, которому на 8-й минуте ассистировал Петрос Манталос.
Вскоре равновесие восстановил Димитриос Курбелис (16). В концовке первого тайма гостей вновь вывел вперед Нелсон Оливейра (43). В компенсированное время второго тайма окончательный результат установил Даниэле Верде с пенальти (90+3).
АЕК, набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. "Панатинаикос" (52) - на 4-м месте. Лидирует "Олимпиакос" (86).