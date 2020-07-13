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Чигринский забил гол, его АЕК обыграл Панатинаикос

Чигринский забил гол, его АЕК обыграл Панатинаикос
07:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: aekfc.gr.
В поединке 34-го тура чемпионата Греции по футболу "Панатинаикос" на стадионе "Олимпик - Спирос Луис" в Афинах уступил АЕКу - 1:3.

Счет открыл в начале встречи украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, которому на 8-й минуте ассистировал Петрос Манталос.

Вскоре равновесие восстановил Димитриос Курбелис (16). В концовке первого тайма гостей вновь вывел вперед Нелсон Оливейра (43). В компенсированное время второго тайма окончательный результат установил Даниэле Верде с пенальти (90+3).

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АЕК, набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. "Панатинаикос" (52) - на 4-м месте. Лидирует "Олимпиакос" (86).

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Все по теме:

Спорт, Футбол, Дмитрий Чигринский.

Автор:

Телеграф
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