Футбольные стадионы Украины будут делить на категории

Стадионы самой высокой четвертой категории смогут принимать любые матчи под эгидой УАФ.

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ утвердила новый регламент инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу, сообщает сайт УАФ.

Нововведения разработаны в сотрудничестве с УПЛ, ПФЛ, Национальной полицией Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и телетрансляторов.

В новом регламенте появилось положение о категории стадионов и критерии, которым должны соответствовать арены, чтобы получить категорию от первой до четвертой.

Стадионы четвертой категории смогут принимать любые матчи под эгидой УАФ, третьей - матчи УПЛ, финал Кубка и Суперкубок Украины, второй - матчи первой лиги и Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно, первой - матчи второй лиги, команд U-21 и U- 19 и Кубка Украины в стадии 1/8 финала включительно.

Новый регламент инфраструктуры вступит в силу со следующего сезона, но положение о категории стадионов начнет действовать с сезона 2021/2022. В сезоне 2020/2021 все еще будут действовать реестры стадионов, но при их формировании уже будут учитываться критерии по категорийности.