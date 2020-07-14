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Футбольные стадионы Украины будут делить на категории

Футбольные стадионы Украины будут делить на категории
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ
Стадионы самой высокой четвертой категории смогут принимать любые матчи под эгидой УАФ.

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ утвердила новый регламент инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу, сообщает сайт УАФ.

Нововведения разработаны в сотрудничестве с УПЛ, ПФЛ, Национальной полицией Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и телетрансляторов.

В новом регламенте появилось положение о категории стадионов и критерии, которым должны соответствовать арены, чтобы получить категорию от первой до четвертой.

Стадионы четвертой категории смогут принимать любые матчи под эгидой УАФ, третьей - матчи УПЛ, финал Кубка и Суперкубок Украины, второй - матчи первой лиги и Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно, первой - матчи второй лиги, команд U-21 и U- 19 и Кубка Украины в стадии 1/8 финала включительно.

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Новый регламент инфраструктуры вступит в силу со следующего сезона, но положение о категории стадионов начнет действовать с сезона 2021/2022. В сезоне 2020/2021 все еще будут действовать реестры стадионов, но при их формировании уже будут учитываться критерии по категорийности.

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Спорт, Футбол, Стадион, УАФ.

Автор:

Телеграф
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