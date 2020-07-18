Серж Орье удивил своим отношением к убийце брата

У Сержа Орье нет чувства ненависти или мести к убийце брата.

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье рассказал о своём состоянии после трагической гибели своего брата.

«У меня нет чувства ненависти или мести к убийце. Я работаю в профессии, где необходимо быть спокойным. Я спокоен и верю в справедливость. Конечно, я сильно опечален и продолжаю оплакивать смерть моего брата.

Брат заботился обо всех, пока меня не было. Он позаботился о моей матери, моих племянниках и племянницах. Он с удовольствием брал на себя все материальные заботы. Я очень признателен, зная, что он сделал для моей матери. Его присутствие установило настроение дома.

Прежде всего я благодарю свою команду — «Тоттенхэм». Я играл вчера вечером с «Ньюкаслом» (3:1). Игроки клуба посвятили эту победу памяти о моём брате. Я обсуждал это с тренером. Я хотел выиграть эту игру, и я сделал это. Знал, что не буду один на поле», — цитирует Орье Mirror.

Напомним, брат футболиста Кристофер был убит возле ночного клуба в Тулузе 13 июля, в 5 часов утра по местному времени. Местные жители обнаружили 26-летнего мужчину на земле со следами огнестрельного ранения в области живота и вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако там он скончался.