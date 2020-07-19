Гвардиола пообщался с "воображаемым помощником" во время матча с Арсеналом (Видео)

Курьезный случай произошел во время матча 1/2 финала Кубка Англии-2020 Арсенал - Манчестер Сити.

Главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола под занавес первого тайма решил с кем-то поделиться своими мыслями по игре, однако рядом с наставником никого не было. Выглядело весьма забавно пока оператор не показал картину целиком. Оказывается тренер, судя по всему, общался со своими помощниками, которые попросту соблюдали дистанцию.

Отметим, полуфинал Кубка Англии с лондонцами завершился для полным МС провалом. Подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли Канонирам.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую форму на следующий сезон. В создании эффектного видеоролика поучаствовал и украинец Александр Зинченко.