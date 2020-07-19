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Милан - Болонья: Россонери забивают больше всех после возобновления Серии А

Милан - Болонья: Россонери забивают больше всех после возобновления Серии А
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Милан ударно проводит последние матчи, регулярно громя своих соперников.

Вчера, 18 июля, Милан провел домашний матч чемпионата Италии против Болоньи. 

В ворота польского кипера гостей Лукаша Скорупски влетело целых 5 мячей. В составе Милана забивали Алексикс Салемакерс, Хакан Чалханоглу, Исмаэль Беннасер, Анте Ребич и Давиде Калабриа. Болонья сумела забить лишь гол престижа усилиями японца Такэхиро Томиясу.

Таким образом, Красно-черные забили свой 25-й гол после возобновления лиги, что больше всех в национальном первенстве.

Отметим, в последних 5-и играх Милан лишь раз забивал меньше трех голов (гостевой матч с Наполи 2:2, - прим. ред.). 

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Болонья.

Автор:

Телеграф
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