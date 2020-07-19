Милан - Болонья: Россонери забивают больше всех после возобновления Серии А

Вчера, 18 июля, Милан провел домашний матч чемпионата Италии против Болоньи.
В ворота польского кипера гостей Лукаша Скорупски влетело целых 5 мячей. В составе Милана забивали Алексикс Салемакерс, Хакан Чалханоглу, Исмаэль Беннасер, Анте Ребич и Давиде Калабриа. Болонья сумела забить лишь гол престижа усилиями японца Такэхиро Томиясу.
Таким образом, Красно-черные забили свой 25-й гол после возобновления лиги, что больше всех в национальном первенстве.
Отметим, в последних 5-и играх Милан лишь раз забивал меньше трех голов (гостевой матч с Наполи 2:2, - прим. ред.).