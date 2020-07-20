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Гранада "вынесла" Атлетик на пути в Лигу Европы: обзор матча Ла Лиги (Видео)

Гранада "вынесла" Атлетик на пути в Лигу Европы: обзор матча Ла Лиги (Видео)
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф
В рамках 38-го тура Примеры Гранада сумела разгромить Атлетик (4:0).

На стадионе ФК "Гранады" "Нуэво Лос Карменес" состоялся 19 июля 2020 года в рамках 38-го тура Примеры состоялся мачт Гранада - Атлетик, который завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Эта победа привела "Насриды" на седьмую строчку Ла Лига и подарила место в Лиге Европы со второго раунда квалификации.

Голевой покер на 29-й минуте открыл метким ударом Роберто Сольдадо. А окончательное очко игры принадлежит Анхелю Монторо, который на 93-й минуте поединка забил 4-й гол в ворота соперника.

Смотрите обзор матча 38-го тура Примеры Гранада - Атлетик:

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Гранада - Атлетик 4:0

Голы: Солдадо, 29, Пуэртас, 55, Луна, 67, Монторо, 90+3.

Напомним, воротник "сливочных" Тибо Куртуа признан лучшим вратарем сезона в Ла Лиге. Бельгиец пропустил лишь 20 мячей в нынешнем игровом году испанского первенства и стал первым представителем "Реала" с 2008 года, получившим эту награду. Тогда приз забрал в свою коллекцию Икер Касильяс.

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Футбол, ФК Гранада, Новости футбола.

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Телеграф
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