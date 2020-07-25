Цитаишвили: Ожидания, что Луческу поможет Динамо

Полузащитник «Динамо» – о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Хавбек киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал назначение экс-наставника «Шахтера» Мирчи Луческу на пост главного тренера своей команды.

«Вернемся в Киев – посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет Динамо и мы добьемся тех успехов, которых он достигал.

Болельщики требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера. Так что посмотрим. Главное – результат. Когда будет результат – все нормально отнесутся к этому.

Будем слушать и понимать то, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим», - сказал Цитаишвили.