Шаран: Самым главным компонентом является психологическая подготовка

Главный тренер «Александрии» – о том, как клуб готовится к плей-офф за Лигу Европы.

Наставник «Александрии» Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча плей-офф за путевку в Лигу Европы против «Мариуполя».

«В последних матчах мы получили психологическую уверенность, потому что до этого были неудачные поединки. Я вижу, что сейчас у парней совсем другое настроение.

Мы тщательно готовились к этому поединку. Нужно работать и работать, чтобы достичь тех кондиций, которые были у нас прошлой осенью.

На данном этапе мы довольны физическим состоянием команды. Но, я считаю, что самым главным компонентом является психологическая подготовка», - сказал Шаран.

Матч «Александрия» – «Мариуполь» состоится в субботу, 25 июля. Начало в 19:30 по Киеву.