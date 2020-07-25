Клуб Милевского проиграл первый матч после выхода из карантина (Видео)

В гостях брестская команда в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси уступила Ислочи со счетом 2:0.
Украинский нападающий Артем Милевский вышел на поле во втором тайме при счете 2:0, заменив Сергея Кривеца, но голевыми действиями отметиться не сумел.
Отметим, в заявке на матч присутствовал еще одни украинец Александр Нойок, который остался в запасе. Защитник Евгений Хачериди остался вне заявки.
Полный матч Ислочь - Динамо-Брест (2:0)
Таким образом, после поражения Динамо-Брест (26 очков) продолжает занимать 8-е место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, Ислочь (26 очков), в свою очередь, девятая.
Напомним, после вспышки коронавируса в брестском клубе вся команда и тренерский штаб ушли на самоизоляцию.