СМИ: Палкин отговорил помощника Луческу работать в Динамо

Молдавского специалиста, судя по всему, не будет в Киеве.

Бывший помощник главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Александр Спиридон не войдет в его тренерский штаб.

По информации румынского издания Sport.ro, молдавский специалист провел разговор с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным.

В ходе разговора Палкин убедил Спиридона не принимать предложение киевского клуба.

Напомним, Александр Спиридон долгое время был помощником Луческу в Шахтере и питерском Зените. Последним местом работы 60-летнего коуча была сборная Молдавии.

Ранее сообщалось, что и сам Луческу пока отказался говорить о своем Будущем.