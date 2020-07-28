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СМИ: Палкин отговорил помощника Луческу работать в Динамо

СМИ: Палкин отговорил помощника Луческу работать в Динамо
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Молдавского специалиста, судя по всему, не будет в Киеве.

Бывший помощник главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Александр Спиридон не войдет в его тренерский штаб.

По информации румынского издания Sport.ro, молдавский специалист провел разговор с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным.

В ходе разговора Палкин убедил Спиридона не принимать предложение киевского клуба.

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Напомним, Александр Спиридон долгое время был помощником Луческу в Шахтере и питерском Зените. Последним местом работы 60-летнего коуча была сборная Молдавии.

Ранее сообщалось, что и сам Луческу пока отказался говорить о своем Будущем.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, Александр Спиридон, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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