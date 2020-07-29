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Буряк: Это неприятно и ненормально, но дай бог, чтобы у Луческу получилось

Буряк: Это неприятно и ненормально, но дай бог, чтобы у Луческу получилось
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Канал Футбол
Бывший игрок киевлян пожелал успеха Мирче Луческу в «Динамо».

Экс-тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о назначении Мирче Луческу на пост главного тренера команды.

«Президент принял решение, подписали контракт. Ну что мы будем обсуждать? Да, это неприятно и ненормально. Однако такое решение имеет право на жизнь.

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Дай бог, чтобы получилось. Я не злорадствую, а думаю о «Динамо». Люди, принимавшие это решение, - часть «Динамо». Я поиграл в киевском клубе 13-14 лет, поэтому не воспринимаю этого решения. Для меня это нонсенс», - сказал Леонид Буряк.

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Все по теме:

Мирча Луческу, Футбол, Леонид Буряк, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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