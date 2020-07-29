Буряк: Это неприятно и ненормально, но дай бог, чтобы у Луческу получилось

Бывший игрок киевлян пожелал успеха Мирче Луческу в «Динамо».

Экс-тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о назначении Мирче Луческу на пост главного тренера команды.

«Президент принял решение, подписали контракт. Ну что мы будем обсуждать? Да, это неприятно и ненормально. Однако такое решение имеет право на жизнь.

Дай бог, чтобы получилось. Я не злорадствую, а думаю о «Динамо». Люди, принимавшие это решение, - часть «Динамо». Я поиграл в киевском клубе 13-14 лет, поэтому не воспринимаю этого решения. Для меня это нонсенс», - сказал Леонид Буряк.