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Месси - худший пенальтист в ХХІ веке

Месси - худший пенальтист в ХХІ веке
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф
Лионель Месси лидерует по количеству незабитых пенальти в 21 веке.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в 21-м веке среди игроков топ-5 футбольных лиг Европы.

Об этом сообщает немецкий веб-сайт Transfermarkt.

По информации портала, аргентинский нападающий не смог реализовать 22 11-метровых удара. Вторую строчку в списке поделили форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-полузащитник римской "Ромы" Франческо Тотти - по 18 незабитых пенальти.

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Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим дриблером в сезоне чемпионата Испании.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Примера.

Автор:

Телеграф
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