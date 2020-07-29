Месси - худший пенальтист в ХХІ веке

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в 21-м веке среди игроков топ-5 футбольных лиг Европы.
Об этом сообщает немецкий веб-сайт Transfermarkt.
По информации портала, аргентинский нападающий не смог реализовать 22 11-метровых удара. Вторую строчку в списке поделили форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-полузащитник римской "Ромы" Франческо Тотти - по 18 незабитых пенальти.
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим дриблером в сезоне чемпионата Испании.