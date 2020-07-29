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Заря уже нашла замену Скрипнику

Заря уже нашла замену Скрипнику
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Луганская Заря активно ищет нового главного тренера на фоне слухов об уходе Виктора Скрипника.

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза заявил, что в конце недели клуб сдеоает официальное заявление по Виктору Скрипнику. Напомним, недавно прозвучала информация о том, что Скрипник сменит Михайленко у руля Днепр-1. Таким образом, пост наставника Зари остается вакантным.

41-летний Александр Бабич, нынешний наставник Мариуполя, может возглавить луганскую Зарю. Но луганчане рассматривают несколько вариантов.

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Напомним, Заря боролась за второе место, но уступила его Динамо. Днепр-1 же занял первое место во второй шестерке УПЛ.

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Все по теме:

ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, Александр Бабич, СК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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