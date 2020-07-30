Михайличенко уже в Бельгии (Фото)

Украинский защитник Богдан Михайличенко прибыл в Бельгию.

Защитник Богдан Михайличенко, выступавший за луганскую Зарю, прилетел в Амстердам, где его встретил футбольный агент Сергей Серебрянников. Потом они вместе отправились в Бельгию, где футболист собирается выступать за Андерлехт на позиции левого защитника.

Но сначала Михайличенко пройдет медицинское обследование, в том числе, тест на коронавирус. Поскольку чемпионат Украины недавно только закончился, то игроку легко будет влиться в новый коллектив.

Напомним, Заря получит за трансфер игрока от 0,5 до 1,5 млн евро.