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Мхитарян: Рад, что нам удалось обеспечить себе место в Лиге Европы

Мхитарян: Рад, что нам удалось обеспечить себе место в Лиге Европы
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Генрих Мхитарян прокомментировал выход «Ромы» в Лигу Европы.

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян после победы в матче 37-го тура итальянской Серии А с «Торино» (3:2) прокомментировал выход своей команды в Лигу Европы.

Напомним, благодаря этой победе «Рома» гарантировала себе пятое место в чемпионате Италии, которое предоставляет путёвку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон. В последнем туре Серии А римляне сыграют с «Ювентусом», который уже стал чемпионом Италии.

«Мы показали свои характер и амбиции. Это была непростая игра, но мы должны были победить. Я рад, что нам удалось обеспечить себе место в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне», — написал футболист в "Инстаграме".

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Отметим, что в ходе встречи с «Торино» Мхитарян отметился результативной передачей.

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Все по теме:

ФК Рома, Лига Европы, Серия А, Генрих Мхитарян, Футбол.

Автор:

Телеграф
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