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ПСЖ - Лион: где и когда смотреть финал Кубка французской лиги-2020

ПСЖ - Лион: где и когда смотреть финал Кубка французской лиги-2020
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Сегодня ПСЖ и Лион встретятся в решающем матче Кубка французской лиги.

Сегодня, 31 июля, состоится финальный матч Кубка французской лиги ПСЖ - Лион. Игра пройдет в пригороде Парижа на легендарном стадионе "Стад-де-Франс", начало встречи в 22:10 по киевскому времени.

Решающий поединок в прямом эфире в Украине можно посмотреть на телеканале "Футбол 3". Кроме того, игра будет доступна на стриминговых сервисах OLL.TV и MEGOGO. 

Отметим, ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции 2019/20 после того как футбольные чиновники решили остановить первенство в связи с глобальной пандемией коронавируса. Кроме того, недавно парижский суперклуб выиграл Кубок Франции. В матче против Сент-Этьена тяжелую травму получил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, ФК Лион, Футбол, Кубок французской лиги.

Автор:

Телеграф
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