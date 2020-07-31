ПСЖ - Лион: где и когда смотреть финал Кубка французской лиги-2020

Сегодня ПСЖ и Лион встретятся в решающем матче Кубка французской лиги.

Сегодня, 31 июля, состоится финальный матч Кубка французской лиги ПСЖ - Лион. Игра пройдет в пригороде Парижа на легендарном стадионе "Стад-де-Франс", начало встречи в 22:10 по киевскому времени.

Решающий поединок в прямом эфире в Украине можно посмотреть на телеканале "Футбол 3". Кроме того, игра будет доступна на стриминговых сервисах OLL.TV и MEGOGO.

Отметим, ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции 2019/20 после того как футбольные чиновники решили остановить первенство в связи с глобальной пандемией коронавируса. Кроме того, недавно парижский суперклуб выиграл Кубок Франции. В матче против Сент-Этьена тяжелую травму получил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.