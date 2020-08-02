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Шикарный выстрел Фабиана Руиса - в обзоре матча Наполи - Лацио (Видео)

Шикарный выстрел Фабиана Руиса - в обзоре матча Наполи - Лацио (Видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 1 августа, состоялись несколько матчей последнего тура Серии А, в частности Наполи на стадионе "Сан-Паоло" принимал Лацио. Итоговый результат встречи 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этой игры.

Уже на 9-й минуте Фабиан Руис шикарным ударом в "девятку" открыл счет в матче. Римляне ответили голом лучшего бомбардира Европы этого сезона Чиро Иммобиле, который на 22-й минуте забил свой 36-й гол в чемпионате Италии 2019/20.

Во втором тайме хозяева вырвали победу усилиями Лоренцо Инсинье, реализовавшего пенальти на 54-й минуте. Последнюю точку в матче поставил Маттео Политано, который в дополнительное время реализовал выход один на один.

Видеообзор матча Наполи - Лацио (3:1)

Этот результат не позволил Лацио (4-е место, 78 очков) обогнать Аталанту (3-е место, 78 очков) в турнирной таблице Серии А, Наполи (62 очка) остался на 7-м месте.

Ранее Аталанта Руслана Малиновского проиграла Интеру "серебро" Серии А.

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Все по теме:

ФК Лацио, ФК Наполи, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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