Шикарный выстрел Фабиана Руиса - в обзоре матча Наполи - Лацио (Видео)

Уже на 9-й минуте Фабиан Руис шикарным ударом в "девятку" открыл счет в матче. Римляне ответили голом лучшего бомбардира Европы этого сезона Чиро Иммобиле, который на 22-й минуте забил свой 36-й гол в чемпионате Италии 2019/20.
Во втором тайме хозяева вырвали победу усилиями Лоренцо Инсинье, реализовавшего пенальти на 54-й минуте. Последнюю точку в матче поставил Маттео Политано, который в дополнительное время реализовал выход один на один.
Видеообзор матча Наполи - Лацио (3:1)
Этот результат не позволил Лацио (4-е место, 78 очков) обогнать Аталанту (3-е место, 78 очков) в турнирной таблице Серии А, Наполи (62 очка) остался на 7-м месте.
Ранее Аталанта Руслана Малиновского проиграла Интеру "серебро" Серии А.