Интер планирует сменить Конте на звездного испанца: все подробности сделки

Миланский Интер планирует пригласить на пост наставника экс-тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино

Миланский "Интер" планирует провести смену на тренерском мостике клуба.

Как говориться в сообщениях итальянской прессы, руководители миланского клуба планируют разорвать контракт с местным специалистом Антонио Конте. Причиной стала критика боссов Интера со стороны Конте. Специалист выразил недовольство тем, как боссы отстаивали интересы команды по ходу сезона и защищали игроков от критики.

В Интере планируют сменить Антонио Конте на иностранца. Основной трансферной целью боссов легендарного клуба является экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Среди кандидатов также Массимиляно Аллегри, последним клубом которого был туринский Ювентус.

Напомним, Интер в упорной борьбе выборол серебро чемпионата Италии, оставив не при делах Аталанту Руслана Малиновского, а догнать Ювентус, который стал чемпионом - не удалось.