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Интер планирует сменить Конте на звездного испанца: все подробности сделки

Интер планирует сменить Конте на звездного испанца: все подробности сделки
09:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Миланский Интер планирует пригласить на пост наставника экс-тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино

Миланский "Интер" планирует провести смену на тренерском мостике клуба.

 Как говориться в сообщениях итальянской прессы, руководители миланского клуба планируют разорвать контракт с местным специалистом Антонио Конте.  Причиной стала критика боссов Интера со стороны Конте. Специалист выразил недовольство тем, как боссы отстаивали интересы команды по ходу сезона и защищали игроков от критики.

В Интере планируют сменить Антонио Конте на иностранца. Основной трансферной целью боссов легендарного клуба является экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Среди кандидатов также Массимиляно Аллегри, последним клубом которого был туринский Ювентус.

Напомним, Интер в упорной борьбе выборол серебро чемпионата Италии, оставив не при делах Аталанту Руслана Малиновского, а догнать Ювентус, который стал чемпионом - не удалось.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Маурисио Почеттино.

Автор:

Телеграф
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