Бенфика проявляет интерес к экс-лидеру ПСЖ

Уругвайский бомбардир Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в португальском гранде.

Португальская Бенфика активно ищет усиление на позицию форварда. "Орлам" интересен экс-форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, который перестал играть за парижан после трансфера Мауро Икарди.

Как сообщают итальянские СМИИ, португальский гранд готов предложить забивному уругвайцу контракт на один сезон, по которому он станет богаче на 8 миллионов евро.

Сообщается, что Эдинсон Кавани покинул ПСЖ по окончании сезона. В этом сезоне уругваетпровел 22 матча, в которых сделал 7 результативных выстрелов и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в "Лидс", который стал новичком АПЛ после успешного сезона в Чемпионшипе.