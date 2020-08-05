Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы
Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы
Шахтер - Вольфсбург: на кого ставят букмекеры в матче Лиги Европы
Шахтер - Вольфсбург: на кого ставят букмекеры в матче Лиги Европы
Лига Европы: расписание матчей 5 августа
Лига Европы: расписание матчей 5 августа
СМИ: Луческу выгнал из Динамо звездного легионера
СМИ: Луческу выгнал из Динамо звездного легионера

Бенфика проявляет интерес к экс-лидеру ПСЖ

Бенфика проявляет интерес к экс-лидеру ПСЖ
10:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Уругвайский бомбардир Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в португальском гранде.

Португальская Бенфика активно ищет усиление на позицию форварда. "Орлам" интересен экс-форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, который перестал играть за парижан после трансфера Мауро Икарди.

Как сообщают итальянские СМИИ, португальский гранд готов предложить забивному уругвайцу контракт на один сезон, по которому он станет богаче на 8 миллионов евро.

Сообщается, что Эдинсон Кавани покинул ПСЖ по окончании сезона. В этом сезоне уругваетпровел 22 матча, в которых сделал 7 результативных выстрелов и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в "Лидс", который стал новичком АПЛ после успешного сезона в Чемпионшипе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эдинсон Кавани.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы: расписание матчей 5 августа
02 Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы
03 Шахтер - Вольфсбург: на кого ставят букмекеры в матче Лиги Европы
04 Последствия коронавируса: трансфер Санчо в МЮ на гране срыва
05 Бенфика проявляет интерес к экс-лидеру ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь