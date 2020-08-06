Шахтер вошел в топ-15 клубов Европы

«Шахтер» поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 15-е место.

За последние 5 лет клуб набрал 80 баллов и может еще улучшить этот показатель.

«Шахтер» благодаря победе над «Вольфсбургом» (3:0) и выходу в четвертьфинал Лиги Европы вышел на 15-е место в клубном рейтинге УЕФА, сообщает ua.tribuna.com.

За последние 5 лет клуб набрал 80 баллов и может еще улучшить этот показатель. В еврокубковом сезоне-2019/20 у «горняков» на данный момент 17 баллов.

Перед обновлением рейтинга «Шахтер» шел на 18-м месте. Победа над «Вольфсбургом» позволила обойти «Лион», «Рому» и «Наполи».

Лидером рейтинга остается «Реал» (134 балла), на втором месте - «Атлетико» (126), третья - «Барселона» (124).

Как сообщал Укринформ, «Шахтер» обыграл немецкий «Вольфсбург» (3: 0) в матче 1/8 финала Лиги Европы и пробился в четвертьфинал турнира.