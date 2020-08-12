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Где и когда смотреть матч Аталанта - ПСЖ

Где и когда смотреть матч Аталанта - ПСЖ
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

После матча Шахтера в Лиге Европы состоится матч команды Малиновского в Лиге чемпионов. Сегодня Аталанта и ПСЖ разыграют первую путевку в полуфинал ЛЧ.

Матч состоится в Португалии, начало в 22:00, прямая трансляция - канал Футбол 1.

Напомним, с этой стадии все матчи еврокубков проводятся без ответных встречь, чтобы быстрее доиграть концовку сезона.

Остальные пары:

РБ Лейпциг - Атлетико Мадрид

Бавария - Барселона

Манчестер Сити - Лион

Напомним, Шахтер пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против Интера.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Аталанта.

Автор:

Телеграф
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