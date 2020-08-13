Юный защитник Динамо привлек внимание Интера

Левый защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал итальянский гранд. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланский Интер пребывает в поисках левого защитника. Основным вариантом для Нерадзурри является покупка игрока Челси и национальной сборной Италии Эмерсона Палмери, а вот приобретение Миколенко - второстепенный вариант.

Отметим, недавно игроком национальной сборной Украины активно интересовался еще один клуб Серии А Наполи, однако неаполетанцев напугал "ценник" в размере €35 млн за футболиста.

В сезоне 2019/20 Миколенко отыграл в 36-и матчах за Динамо, в которых сумел отметиться четырьмя голами и отдать семь ассистов. Что касается Эмерсона, то 26-летний итальянец в прошлом сезоне успел сыграть за Челси в 21-м поединке, отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Рома прощупывала почву касательно возможного трансфера правого защитника Динамо.