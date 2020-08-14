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Он моложе Роналду и Месси: Нагельсманн - самый молодой тренер в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Он моложе Роналду и Месси: Нагельсманн - самый молодой тренер в истории полуфиналов Лиги чемпионов
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф football.ua
Менеджер устанавливает новые рекорды вместе с командой.

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов Лейпциг квалифицировался в полуфинал турнира, обыграв Атлетико (2:1).

Примечательно, что главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом, которому удавалось пробиться с эту стадию турнира. На сегодняшний день, менеджеру 33 года.

Отметим, что Нагельсманн младше главных звезд современного футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Также напомним, что Лейпциг впервые в своей истории играет на стадии плей-офф Лиги чемпионов, а потому выход в полуфинал стал для "быков" самым большим достижением.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Атлетико М.

Автор:

Телеграф
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