Он моложе Роналду и Месси: Нагельсманн - самый молодой тренер в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Менеджер устанавливает новые рекорды вместе с командой.

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов Лейпциг квалифицировался в полуфинал турнира, обыграв Атлетико (2:1).

Примечательно, что главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом, которому удавалось пробиться с эту стадию турнира. На сегодняшний день, менеджеру 33 года.

Отметим, что Нагельсманн младше главных звезд современного футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Также напомним, что Лейпциг впервые в своей истории играет на стадии плей-офф Лиги чемпионов, а потому выход в полуфинал стал для "быков" самым большим достижением.