Реал продал полузащитника в Сельту

Мадридский Реал провернул первую сделку по продаже футболиста в летнее межсезонье. Об этом сообщает официальный сайт Сливочных.

По информации пресс-службы Королевского клуба, команду покинул хавбек Мигель Баеса.

Игрок перешел в Сельту и подписал контракт с командой из Виго сроком на пять лет. По информации transfermarkt, сумма компенсации составит €2,5 млн. Реал отметил преданность делу футболиста, а также пожелал Баесе удачи в дальнейшей карьере.

Отметим, весь прошлый сезон игрок провел в резервной команде Реала ФК Кастилья. В сезоне 2019/20 футболист сыграл в общей сложности 32 матча, в которых отметился 10 голами и шестью ассистами.

Все голы Баесы в сезоне 2019/20:

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