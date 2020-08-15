Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо и Шахтер начнут новый сезон УПЛ первыми: расписание матчей 1-го тура
Динамо и Шахтер начнут новый сезон УПЛ первыми: расписание матчей 1-го тура
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)
Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)
Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)
Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)

Реал продал полузащитника в Сельту

Реал продал полузащитника в Сельту
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Мадридский Реал провернул первую сделку по продаже футболиста в летнее межсезонье. Об этом сообщает официальный сайт Сливочных.

По информации пресс-службы Королевского клуба, команду покинул хавбек Мигель Баеса.

Игрок перешел в Сельту и подписал контракт с командой из Виго сроком на пять лет. По информации transfermarkt, сумма компенсации составит €2,5  млн. Реал отметил преданность делу футболиста, а также пожелал Баесе удачи в дальнейшей карьере.

Отметим, весь прошлый сезон игрок провел в резервной команде Реала ФК Кастилья. В сезоне 2019/20 футболист сыграл в общей сложности 32 матча, в которых отметился 10 голами и шестью ассистами.

Все голы Баесы в сезоне 2019/20:

Ранее сообщалось, что украинец Лунин возвращается в Реал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, ФК Сельта, Мигель Баэса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
03 Барселона сообщила о вспышке коронавируса за полтора часа до игры с Баварией
04 Луческу опасается фанатов Динамо в вопросе продажи Супряги
05 Гармаш вернулся в Динамо и уже тренируется в общей группе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь