Мораес: За Лукаку нужно будет очень внимательно следить

Игрок «Шахтера» отметил форварда соперника.

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку забивает в 8 подряд матчах еврокубков, а нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес перед полуфинальным поединком Лиги Европы считает, что нужно обратить на бельгийца особое внимание.

«Лукаку - топ-форвард, фантастический игрок. За ним нужно будет очень внимательно следить. Он знает как придержать мяч, как грамотно сыграть корпусом и подыграть партнеру».

«Думаю, для меня на поле он был бы идеальным партнером в атаке, открывая мне свободные зоны», - сказал Мораес.

Полуфинал состоится в понедельник.