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Ракицкого убрали с поля за грубую игру (Видео)

Ракицкого убрали с поля за грубую игру (Видео)
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Ярослав Ракицкий в матче против Ростова получил два предупреждения.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий был удален с поля в матче второго тура чемпионата России Ростов - Зенит.

На 55-й минуте Ярослав сфолил на чужой половине поля, не дав полузащитнику хозяев Бахтиеру Зайнутдинову разогнать контр-атаку, а на 79-й минуте при счете 0:1 уже на другом фланге защиты Ракицкий неудачно пошел в подкат против того же Зайнутдинова и скосил хавбека. Арбитр без сомнений вручил украинцу вторую желтую карточку, что привело к удалению защитника.

Видеообзор матча Ростов - Зенит: 

Несмотря на удаление Ракицкого, Зенит не только удержал счет 0:1, но и удвоил преимущество усилиями звездного новичка команды Деяна Ловрена. Первый гол питерцев на счету иранского форварда Сердара Азмуна, который ранее угодил в скандал.

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Все по теме:

ФК Зенит, Футбол, Ярослав Ракицкий.

Автор:

Телеграф
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