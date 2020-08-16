Ракицкого убрали с поля за грубую игру (Видео)

Ярослав Ракицкий в матче против Ростова получил два предупреждения.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий был удален с поля в матче второго тура чемпионата России Ростов - Зенит.

На 55-й минуте Ярослав сфолил на чужой половине поля, не дав полузащитнику хозяев Бахтиеру Зайнутдинову разогнать контр-атаку, а на 79-й минуте при счете 0:1 уже на другом фланге защиты Ракицкий неудачно пошел в подкат против того же Зайнутдинова и скосил хавбека. Арбитр без сомнений вручил украинцу вторую желтую карточку, что привело к удалению защитника.

Видеообзор матча Ростов - Зенит:

Несмотря на удаление Ракицкого, Зенит не только удержал счет 0:1, но и удвоил преимущество усилиями звездного новичка команды Деяна Ловрена. Первый гол питерцев на счету иранского форварда Сердара Азмуна, который ранее угодил в скандал.