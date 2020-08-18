Ингулец выбрал домашнюю арену в УПЛ

Клуб с Петрово дебютирует в УПЛ матчем против «Днепр-1».

Новичок УПЛ - клуб «Ингулец» (Петрово) выбрал домашним стадионом на следующий сезон «Днепр Арену», сообщает телеканал «Футбол».

Новый стадион в Петрово будет готов только в апреле 2021-го.

Сейчас на «Днепр Арене» домашние матчи проводит «Днепр-1». Стадион рассчитан на 31 000 зрителей.

Напомним, сначала рассматривался вариант со стадионом «Зирка» в Кропивницком, но руководство клуба выбрало «Днепр Арену». Была информация, что по регламенту команда должна проводить матчи на стадионе своей области. «Ингулец» из Кировоградской области.