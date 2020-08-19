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Куман: Барселона – клуб моей мечты

Куман: Барселона – клуб моей мечты
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф isport.ua
Рональд Куман прокомментировал свое назначение в Барселоне.

Новоиспеченный главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свои эмоции от назначения, а также отметил, что сборную Нидерландов без него ждет большое будущее.

"Для меня было честью тренировать сборную Нидерландов. Последние два с половиной года я делал все возможное, чтобы добиться успеха с "оранье".

И я горжусь всем тем, чего мы вместе достигли за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее, я в этом уверен.

Все знают, что Барселона – клуб моей мечты. Возглавить эту команду - нечто особенное для меня", - цитирует Кумана KNVB.

Напомним, что специалист покинул сборную Нидерландов ради Барселоны.

Вместе со сборной Куман дошел до финала Лиги Наций-2019, где проиграл Португалии. В качестве футболиста нидерландец защищал цвета "сине-гранатовых" и успел побывать помощником тренера каталонцев.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность президента Барселоны пообещал уволить Кумана несмотря ни на что.

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Все по теме:

ФК Барселона, Рональд Куман, Футбол, Примера.

Автор:

Телеграф
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